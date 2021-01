Zwaar programma voor 34-jarige Nederlander van Jumbo-Visma: twee grote rondes op het programma in 2021

Robert Gesink is 34 jaar oud, maar bij Jumbo-Visma verwachten ze nog steeds veel van de Nederlandse klimmer. Zo krijgt Gesink heel wat mooie wedstrijden voorgeschoteld in 2021. Hij zal ook in twee grote rondes te zien zijn.

Robert Gesink blijft een belangrijke renner voor Jumbo-Visma. Volgens Wielerflits rijdt de Nederlander onder meer de Strade Bianche, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar ook enkele rittenkoersen zoals de Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné staan op het programma. Daarnaast zal Gesink ook in twee grote rondes te zien zijn. De klimmer zal namelijk de Tour de France rijden en de Vuelta. Om het seizoen af te sluiten zal Gesink met de Ronde van Lombardije nog een monument rijden.