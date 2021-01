📷 Blije thuiskomst voor Cavendish: dochter verwelkomt hem met prachtig kunstwerkje met verwijzing naar Wolfpack

Mark Cavendish is weer thuis. Figuurlijk, door zijn terugkeer naar Deceuninck-Quick.Step. Maar ook letterlijk, want hij is net terug van een ploegstage. Ten huize Cavendish verwelkomden ze hem op een originele en tevens mooie manier.

Het gezin Cavendish is ook alweer helemaal mee met het Wolfpack-verhaal. Dat onderstreept de renner zelf met zijn post op Instagram. "Mijn dochter Delilah maakte een kleinigheidje voor wanneer ik terug zou komen van de ploegstage." Dat kleinigheidje deelt Cavendish ook met de rest van de wereld. Het is een schilderij met een voornamelijk blauwe achtergrond, met in het midden een wolf geschilderd, en rechts bovenaan het woordje 'Daddy', wat natuurlijk zoveel betekent als 'papa'. Die wolf is natuurlijk een verwijzing naar de Wolfpack. Dit bericht bekijken op Instagram Mark Cavendish (@markcavendish) Naast de blauwe verf is er ook gebruik gemaakt van zwarte en witte kleuren. Zo zijn de kleuren van Deceuninck-Quick.Step erin verwerkt. Cavendish mag dit zeker een mooi plaatsje in huis geven.