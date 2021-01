Donderdag is er een aflevering van Extra Time Cross met het oog op het WK veldrijden: deze vier gasten komen langs

Donderdag staat er een nieuwe aflevering van Extra Time Cross op het programma. Het zal uiteraard in het teken staan van het WK veldrijden en Ruben Van Gucht ontvangt enkele mooie gasten.

Komend weekend is het zo ver. Dan staat het WK veldrijden op het programma in Oostende. Er wordt uiteraard uitgekeken naar een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel en om de spanning op te bouwen staat er donderdag een aflevering van Extra Time Cross op het programma.

De uitzending is te zien op Canvas en Ruben Van Gucht krijgt enkele mooie gasten over de vloer, want Lars Boom, Michel Wuyts, Niels Albert en Sven Nys zijn aanwezig om het te hebben over het wereldkampioenschap.