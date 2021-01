Herygers ziet het al gebeuren: "Een sprint zoals in de Ronde van Vlaanderen?"

Paul Herygers werd 27 jaar geleden wereldkampioen. In het zand van Koksijde. Hij verkende het parcours in Oostende en kijkt vooruit naar het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert.

Het parcours in Oostende is hen allebei op het lijf geschreven. "Dit is voor een machtsmens. Maar wie van de twee zal dat zijn? Laat het hen lekker uitvechten tot op de streep", zegt Herygers bij Sporza.

Het wordt volgens Herygers spannend tot op het einde. "Van Aert krijgt een WK-parcours dat hij enorm zal appreciëren. Die zal normaal gezien floreren. Maar Van der Poel is er ook nog natuurlijk. Het zal niet na 2 rondes beslist zijn. Dat is onmogelijk. De 2 grote tenoren zullen elkaar tot in de laatste ronde bekijken."

Een sprint dan maar zoals in de Ronde van Vlaanderen? "Van der Poel en Van Aert zijn zo aan elkaar gewaagd. Als het in een wegrit van 243 kilometer maar op enkele centimeters aankomt, dan krijgen we zondag met een beetje fantasie opnieuw zoiets. In die laatste rechte lijn kan je een mooie sprint rijden. Hier kunnen gemakkelijk 2 mannen naast elkaar rijden.”