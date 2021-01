Mathieu van der Poel: "De eerste keer dat je iets wint is altijd het mooist"

Mathieu van der Poel komt met veel vertrouwen naar het WK in Oostende afgezakt, op zoek naar een nieuwe wereldtitel.

Het zandparcours lijkt op zijn lijf gegoten. “Ik train veel in het zand, ook als er geen wedstrijd op die ondergrond aankomt. Ik vind het een leuke manier om te trainen”, vertelt hij in een filmpje van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Het duel met Van Aert dus om wie zijn vierde keer wereldkampioen wordt. Daarna gaat de focus naar de weg en richting Olympische Spelen. Is zo’n WK-titel nu minder belangrijk?

“Geen idee eigenlijk. Ook al omdat ik nog nooit een rit in de Tour of een olympische titel heb gewonnen. De eerste keer dat je iets wint is altijd het mooist, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat een tweede, derde of vierde keer minder belangrijk is.”