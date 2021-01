Nuance noodzakelijk maar wel recordcijfer voor de WorldTour: MPCC maakt geloofwaardigheidsbarometer bekend

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, heeft zoals elk jaar een barometer gepubliceerd die het aantal dopingzaken per sport aangeeft. Het wielrennen kwam in 2020 op een achtste plaats. In zeven andere sporten waren er dus meer dopinggevallen.

"De pandemie en zijn negatieve effecten op de organisatie van dopingcontroles maakt het dit jaar meer complex om de geloofwaardigheidsbarometer, die we voor het zevende jaar op rij publiceren, te interpreteren", waarschuwt het MPCC wel.

"Het is geen verrassing dat de dopinggevallen over de sportgrenzen heen gezakt zijn met 18,6% met verleden jaar en met bijna 30% ten opzichte van 2018. Grotendeels door de pandemie hebben de sporten die het vaakst te maken hebben met doping minder gevallen in 2020. Dat is vooral het geval voor het wielrennen", klinkt het vervolgens toch hoopvol.

INGEKORT SEIZOEN

"In 2020 zijn er 18 procedures opgestart tegen wielrenners van hoog niveau. Hoewel dit veel minder is dan in het seizoen voordien, blijft dit een hoog getal aangezien het seizoen verschillende maanden korter was en er minder dopingtests waren", is enige nuance wel op zijn plaats.

Al is er zeker wel één cijfer waar we met zijn allen optimistisch over mogen zijn. "Laat ons dit rapport concluderen met een bemoedigend cijfer: in de dopingzaken waren slechts 3 renners van een WorldTour-team of een ProTeam betrokken. Vorig jaar waren dat er nog 8. Sinds de opstart van de WorldTour 15 jaar geleden is dit cijfer nog nooit zo laag geweest."