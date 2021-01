Nys heeft zich mening over WK-parcours gevormd en ziet speciale factor: "Eb en vloed maken wereld van verschil"

Hoewel zoon Thibau niet meedoet bij de beloften, leeft Sven Nys toch ook wel in spanning toe naar het WK veldrijden. Met Lucinda Brand heeft één van zijn rensters alleszins een goede kans op de wereldtitel. Nys is zelf al een kijkje gaan nemen in Oostende.

Sven Nys, zelf tweevoudig wereldkampioen veldrijden, heeft zich dus al een goed beeld kunnen vormen van wat het WK-parcours inhoudt. Het is een cross aan de zee en dat kan ook wel zijn effect hebben, laat Nys verstaan op Twitter. "Eb en vloed maken een wereld van verschil op het WK!" Aan de moeilijkheidsgraad van het parcours hoeft volgens hem in ieder geval niet getwijfeld te worden. "Dit is een enorm lastige ronde", waarschuwt Nys. Het wordt dus diep gaan voor wie in Oostende de wereldtitel wil veroveren. Eb of vloed maken een wereld van verschil op het WK! Dit is een enorm lastige ronde. Grote motoren komen hier goed tot hun recht! @UCI_CX #Oostende2021 pic.twitter.com/HVMmwd3mXU — Sven Nys (@sven_nys) January 27, 2021 Profielen zoals Lucinda Brand bij de vrouwen of Wout van Aert bij de mannen zouden zich alvast in hun sas moeten voelen. "Grote motoren komen hier goed tot hun recht!"