Team Belgium helemaal coronavrij: iedereen klaar om te knallen op het WK dit weekend

België kan op volle kracht het WK veldrijden aanvatten. Er hoeft bij Team Belgium niet gevreesd worden voor één of andere late uitvaller vanwege het coronavirus. Een reeks sneltesten hebben alle leden van het team kunnen geruststellen.

Er zullen in Oostende aan de lopende band sneltesten gedaan worden om te voorkomen dat iemand die zich op en rond de omloop begeeft het coronavirus heeft. Ook de atleten zelf en de entourage worden natuurlijk getest. Belgian Cycling meldt dat er donderdag nog sneltesten werden afgenomen voor iedereen die in de 'Belgische bubbel' zit.

Dat wordt kracht bijgezet met enkele foto's, onder andere bondscoach Sven Vanthourenhout is er ook op te zien. Op dat moment was het nog vingers kruisen dat de uitslagen van alle testen negatief zouden zijn. Een uurtje later kwam al het verlossende resultaat.

Update: every team member tested negative for Covid-19. — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 28, 2021

Iedereen in de Belgische WK-ploeg is dus volledig coronavrij. Met de gezondheid is het goed, nu nog hopen op goede benen zodat er zaterdag en zondag ook enkele medailles in zitten.