Van der Schueren gaat uit van overgangsjaar in de WorldTour: "Bedoeling om er vanaf de Omloop en Kuurne te staan"

Ook voor Hilaire van der Schueren is het op zijn 73ste een mooie beloning: hij gaat nu zijn ervaring doorgeven op WorldTour-niveau. De ploegleider gaat dan ook uit van een overgangsjaar. Al wil dat niet zeggen dat er geen verwachtingen zijn.

Van der Schueren wikt en weegt hoe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux er voor staat. "Tijdens ons trainingskamp in Alfas-del-Pi heb ik vooral een homogeen team gezien, een hechte familie. Ondanks onze overstap naar de World Tour hebben we dit bestaande concept kunnen behouden, wat betekent dat onze negen nieuwe renners en nieuwe staff zich goed hebben kunnen aanpassen en integreren in de groep."

Wat zijn de ambities van het team? "2021 wordt een overgangsjaar voor ons. We hebben dit seizoen enkele sterke ijzers om in het vuur te gooien en blijven attent om deze kern de komende jaren nog met kleppers en jonge talenten te versterken."

ONGERUST OVER AFGELASTINGEN

Corona blijft ook dit jaar wegen op de wielerkalender. "We hebben uitvoerig vergaderd over de jaarplanning, maar hebben ons huiswerk al een aantal keren moeten heruitvoeren. In deze onzekere tijden zijn er veel factoren waar we rekening mee moeten houden. De afgelasting van de wedstrijden maakt me ongerust, maar ik merk dat de renners vooral op hun voorbereiding gefocust zijn."

MOOIE PRESTATIES IN KLASSIEKERS

Op training oogt het allemaal uitstekend bij de ploeg, maar het is natuurlijk reikhalzend uitkijken naar het koersen zelf. "Het is pas na de eerste wedstrijden dat we zullen ontdekken waar we staan. Met ons team is het de bedoeling om er vanaf het Belgische openingsweekend, met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, te staan. Ik hoop op mooie prestaties in de klassiekers in april."