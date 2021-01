VOORBESCHOUWING: terugkeer van Cav en hopen op goed herstel Evenepoel bij Deceuninck-Quick.Step

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de WorldTour-ploegen dan ook onder het vergrootglas. Vandaag: Deceuninck-Quick.Step.

SAMENSTELLING PLOEG

Van de ploeg van 2020 koos enkel Jungels andere oorden op. Diens laatste jaar bij het team was ook al wat minder. Voorts kan Deceuninck-Quick.Step verder met dezelfde kern en is het dus zeker niet verzwakt. Het zou weinig verrassend zijn als het opnieuw de ploeg is met de meeste overwinningen. Met Josef Černý haalde het een ritwinnaar uit de Giro in huis, maar vooral de terugkeer van Mark Cavendish is het grote nieuws.

PLUSPUNTEN

De teamspirit behouden terwijl het toch zulke straffe renners in de ploeg heeft blijft het succesrecept van Deceuninck-Quick.Step. Met Alaphilippe - in de regenboogtrui - kan het klassiekers en Tourritten winnen, In de voorjaarsklassiekers kunnen ook Asgreen, Lampaert of Štybar een bepalende rol vervullen.

Sam Bennett kan na een geslaagd eerste seizoen bij het team opnieuw uitgespeeld worden in massasprints. Zit er voor hem een nieuwe groene trui in de Tour in? Evenepoel is nog steeds de groeibriljant en ook Almeida maakt op jonge leeftijd al veel progressie.

MINPUNTEN

Er kan nog geen voltallige ploeg rond één klassementsman gebouwd worden in een grote ronde, al wordt daar werk van gemaakt. Daarnaast is er vooral onzekerheid rond het herstel van Remco Evenepoel, die langer van de fiets moet blijven dan verwacht. Hij blijft wel mikken op deelname aan de Giro in mei.

X-FACTOR

Een goede zaak voor Evenepoel is dat er nu een nog grotere ster in de ploeg rijdt met Mark Cavendish. Niet dat Evenepoel in de luwte zal staan, maar ook alles wat Cavendish doet zal voor veel publiciteit zorgen. Zowel in positieve als in negatieve zin. Cavendish kan Bennett helpen om te gaan met zijn onzekerheid en de Ier zo nog beter maken. Als Cav ook zelf weer zou meedoen in de sprints, zou dat wel een hele grote bonus zijn.