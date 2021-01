VOORBESCHOUWING WK VELDRIJDEN: Kan Nederlander zijn wereldtitel bij de beloften verlengen?

Vier categorieën komen aan bod op het WK veldrijden, want ook het kampioenschap van de beloften is overeind gebleven. Bij de U23 bij de heren zal er een eerste wereldtitel uitgedeeld worden in Oostende. Topfavoriet is de jongeman die vorig jaar ook al triomfeerde in deze categorie.

NEDERLAND

In ons lijstje met interessante namen op het WK voor beloften beginnen we met de Nederlander Mees Hendrikx. Heeft zeker potentieel en is een bijtertje. De tegenstand moet hem dus definitief doen kraken, maar waarschijnlijk zien we hem eerder in de subtop terug.

Zijn landgenoot Ryan Kamp daarentegen is een ander paar mouwen. Stond als belofte goed zijn mannetje tussen de elite, met zelfs meerdere keren een zesde plek. De enige aparte wedstrijd voor U23, het EK, won hij. Dat zegt al genoeg. Fysiek indrukwekkend.

© photonews

Pim Ronhaar is ook een stevige Nederlander die zich de laatste weken doet gelden. Zeker wanneer het zware omlopen zijn, komen zijn kwaliteiten bovendrijven. Was niet voor niets achtste in Dendermonde. Ook in Oostende zijn er stroken bij op de macht, moet zich dus wel kunnen tonen.

BELGIË

Bij de Belgen is het onder meer hopen op een topdag voor Timo Kielich. Bij hem kan het zowel de ene als de andere kant uit gaan. Als hij voelt dat hij niet super is en mentaal een tik krijgt, kan hij ver in de rangschikking te zoeken zijn. Maar als hij goed is, kan hij het iedereen lastig maken.

De meest recente wedstrijden waren hoopgevend. In Overijse eindigde hij zelfs voor Kamp. Toon Vandebosch aan het eind van een wisselvallig seizoen net op tijd in vorm voor het WK. Met zijn elfde plaats in Mol bewees hij nog eens hoe goed hij door het zand kan rijden. Ook Niels Vandeputte beheerst die kunst, al was hij wel een tijdje out nadat hij in Antwerpen een wervelbreuk opliep.

VERENIGD KONINKRIJK

Dan is er nog nog het Britse tio Mason - Mein - Turner waar rekening mee gehouden moet worden. Mein heeft van hen drie wellicht de beste papieren. Kan bij Tormans rekenen op een prima begeleiden en weet zich ook wel een weg door het zand te banen.

ONZE STERREN VOOR WK VELDRIJDEN HEREN U23:

*** Ryan Kamp

** Timo Kielich - Pim Ronhaar - Toon Vandebosch

* Thomas Mein - Niels Vandeputte