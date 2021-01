Zelfs Evenepoel en Van Aert moeten in populairiteitspoll over Belgische sporters onderdoen voor olympisch kampioene

Heel wat sporters in België genieten een enorme populariteit. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn bijvoorbeeld zeer populair als het over wielrennen gaat. Wie is de populairste over alle sportgrenzen heen? Dat blijkt Nafi Thiam te zijn.

In opdracht van het BOIC heeft onderzoeksbureau iVox een peiling gedaan. Er werden 1000 Belgen bevraagd die representatief zouden moeten zijn voor de bevolking naar taal, leeftijd geslacht en diploma. Zij moesten een simpele vraag beantwoorden: wie is hun favoriete atleet? Uit de antwoorden blijkt dat Nafi Thiam de favoriete Belgische atlete is van de gemiddelde Belg. Thiam is olympisch kampioene op de zevenkamp en werd ook al eens wereldkampioene. Remco Evenepoel scoort het tweede hoogste in deze peiling. De top drie wordt rondgemaakt met gymnaste Nina Derwael. Evenepoel kan zich troosten dat hij dus wel de meest populaire mannelijke sporter van het land is. © photonews Ook voor Wout van Aert zat er in deze peiling een plekje in de top tien in. Hij eindigde zevende. Met Tiesj Benoot (13e) en Victor Campenaerts (20e) haalden nog twee wielrenners de top twintig.