Ook Pieter Serry krijgt geweldig nieuws! Renner is voor de tweede keer vader geworden

Pieter Serry kwam deze middag met zeer leuk nieuws op sociale media. "Wendy, Maxim en ik zijn zeer blij dat we een nieuw familielid mogen aankondigen. Een warm welkom voor onze zeer mooie dochter Isalien Serry. Iedereen stelt het goed", aldus Serry op Twitter.

Wendy, Maxim and I are very happy to announce our newest family member. A warm welcome to our beautiful daughter Isalien Serry ❤️ Everyone’s doing very well 👌 pic.twitter.com/qpNDVZDYvP