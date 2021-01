Nog voor de vrouwen en de mannen, wie wordt wereldkampioen veldrijden bij de beloften?

De jongerencategorieën werden het hele jaar een beetje genegeerd door het veldrijden met corona als excuus. Op het WK in Oostende komt er wel een apart WK voor de U23. Maar wie zijn er nu de favorieten?

Als we de erelijst van de U23 erbij nemen, komen we alleen maar bij grote namen uit. Alhoewel, Mathieu van der Poel kon geen wereldkampioen worden bij de beloften. Hij reed ook amper 1 jaar het WK mee bij de U23. In 2014 werd hij verslagen door Wout van Aert nadat Van der Poel een offday had.

Wie wel op de erelijst staan: Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Michael Vanhourenhout... Als we verder teruggaan vinden we ook Albert, Boom, Stybar (x2), Pauwels en zelfs bondscoach Sven Vanthourenhout terug.

Favorieten

Vorig jaar werd de regenboogtrui veroverd door Ryan Kamp, die ook Europees kampioen werd (foto). Dit jaar is de Nederlander vanzelfsprekend een grote favoriet om zichzelf op te volgen. De overige wedstrijden reed Kamp, net als andere belofte, samen met de profs. Daarin wist hij ook een paar keer in de top 10 te eindigen.

De tegenstand komt voornamelijk uit het Belgische kamp. Nieuls Vandeputte bijvoorbeeld kan Ryan Kamp misschien wel het vuur aan de schenen leggen. Met Toon Vanderbosch heeft België nog een podiumkandidaat in de gelederen. Als ze kunnen samenwerken, zit een wereldtitel er misschien wel in?