HERBELEEF: Niet Kamp maar Ronhaar verovert eerste goud in Oostende, ook meteen eerste medaille voor België

Kamp ging voor een tweede wereldtitel op rij, maar moet het met zilver doen. Pim Ronhaar, eveneens een Nederlander, was nog een stukje beter en veroverde het eerste goud in Oostende. Ook België pakte eremetaal bij de U23 heren door de derde plaats van Timo Kielich.

FINISH: Ronhaar rijdt naar de eerste wereldtitel hier in Oostende! Kielich gaat er even bij liggen en dus is het zilver voor Kamp. Nederland dus op 1 en 2, Kielich zorgt wel voor de eerste bronzen medaille. Verstrynge en Vandebosch maken de top vijf compleet.

14u22: Kamp en Kielich persen er alles uit. Dat gaat ten koste van de uiterst verdienstelijke Verstrynge, die moet lossen.

14u20: Kamp is aan een offensief begonnen, maar Kielich en Verstrynge hebben een antwoord in huis.

14u17: Ronhaar duikt de laatste ronde in. De drie achtervolgers beginnen er 19 seconden later aan.

14u13: Een sterke passage van Ronhaar op de brug en zo heeft hij plots 17 seconden! Kamp is ondertussen weer helemaal in de running voor zilver.

14u11: Ronhaar loopt wat uit en kan zich al een foutje permitteren.

14u08: Kamp moet weer wat achtervolgen op het Belgische duo na een schuiver op de trappen. Gelukkig is het voor hem niet zo erg als bij Mein.

14u05: Kamp is doorgestoten naar het achtervolgend groepje en rijdt nu in het gezelschap van Kielich en ook Verstrynge. Vandebosch is gevallen in het zand.

14u03: Zoals verwacht is het op het strand vooral op de macht en lange looppassages. Ronhaar heeft vijf seconden.

14u00: Halfweg koers na drie ronden. Vandebosch en Kielich zijn de Belgen die de achtervolging inzetten.

13u56: Ronhaar lijkt voorlopig dé Nederlander in vorm en slaat een kloofje. De Belgen moeten nu maken dat ze mee zijn.

13u53: Kielich dacht ervan door te gaan, maar had even goed ten val kunnen komen. Op spectaculaire wijze kan hij nog corrigeren. Minder geluk had Mein eerder in deze wedstrijd, die maakte een schuiver op de trappen.

13u50: Met een groepje van een achttal renners blijven ze wel bij elkaar, allemaal Belgen en Nederlanders. Kamp heeft het in het zand overigens al niet gemakkelijk gehad.

13u47: Vandebosch, Kielich, Ronhaar en Van Dijke hebben enkele meters afstand genomen.

13u45: Overigens is ook Kielich mee van de Belgische selectie en ook Verstrynge leunt bij dicht aan bij die groep. Die heeft een ferme sprong naar voren gemaakt na die gemiste start.

13u42: Hendrikx, Vandeputte en Vandebosch zijn momenteel de eerste renners in koers. Er is wel nog een groepje van een kleine tien man samen.

13u39: Vandeputte is wel goed weg en versnelt al een keertje bij de tweede passage over de brug.

13u37: Niet zo'n beste start van enkele Belgen. Het zit rap strop en zo geraakt Verstrynge achteraan verzeild. Wyseure is als enige gevallen in de aanvangsfase.

START: Het WK veldrijden in Oostende is begonnen!

VOORAF: Regen en wind op de eerste dag van het WK in Oostende. Kan favoriet Kamp hier goed mee om? Een overwinning van hem zou meteen een eerste prijs zijn voor Pauwels Sauzen, al rijdt Kamp natuurlijk namens Nederland aangezien het een WK is.

Ook België mag hopen op een medaille met Tim Kielich, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte aan de start. Goud zou natuurlijk helemaal super zijn om het WK in te zetten. De Britten hopen dan weer met Thomas Mein op eremetaal. Start van het kampioenschap is om 13u35.