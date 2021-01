Sanne Cant bibbert van de kou en betreurt vroege val: "Toen was de wedstrijd redelijk voorbij"

Zat er een top 5 in voor Sanne Cant op het WK veldrijden in Oostende? We zullen het wellicht nooit helemaal weten. Alles moest dan wel naar wens verlopen. En niet zoals nu, want een vroege valpartij verpeste al veel. En dan waren er nog de omstandigheden.

Met de regen en een stevige wind die waaide in Oostende moest je wel tegen een stootje kunnen. Niet dat daar in het geval van Sanne Cant aan getwijfeld moest worden, maar zij stond vrijwel als enige na de cross wel te bibberen van de kou. Half onderkoeld, zou je gezegd hebben op de eerste indruk. OVERKOP In elk geval waren haar kansen op een goede uitslag al vroeg verkeken door pech. "Ik draaide als tweede de eerste bocht in", deed Cant het relaas van haar start. "Toen liep het eigenlijk al half mis, maar dat kan gebeuren. Dan duiken we een eerste keer het zand in en ga ik overkop omdat een Amerikaanse vlak voor mij valt. Toen was de wedstrijd redelijk voorbij." Zonde, al toonde Cant zich nog strijdvaardig en leverde ze de inspanning om snel weer de sprong naar de top tien te maken. "Ik heb nog blijven vechten. Ik heb nog lang met de vierde plek in het vizier gereden. Het mocht niet wezen."