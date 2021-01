VOORBESCHOUWING WK VELDRIJDEN: de renster van het seizoen, de zandspecialiste of de titelverdedigster?

Vier categorieën komen aan bod op het WK veldrijden en bij de dames elite staat zaterdag al een wereldtitel op het spel. Die gaat vrijwel zeker naar een Nederlandse, maar naar wie juist? Of beter gezegd, naar wie van de drie? Alvarado, Betsema of Brand?

Om 15u10 zaterdagnamiddag beginnen de vrouwen aan hun WK veldrijden in Oostende. In vele wedstrijden dit seizoen vulden Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand het podium. We belichten de drie grote kanshebsters nog eens extra.

CEYLIN DEL CARMEN ALVARADO

Alvarado beloonde zichzelf vorig seizoen na een ijzersterke campagne met de wereldtitel, terwijl ze eerst niet eens van plan was het WK bij de elite te rijden. Dit seizoen moest ze vaak de hoofdrol aan Brand laten, maar ze heeft nog altijd haar wondermooie techniek en lijkt op het juiste moment te pieken. Alvarado heeft drie van haar laatste vier crossen gewonnen.

© photonews

Met een bepaalde flair werkt ze haar wedstrijden af en die recente overwinningen hebben haar ook een pak vertrouwen gegeven. Door reeds op jonge leeftijd wereldkampioene te worden heeft ze ook niet zo heel veel te verliezen. Een tweede wereldtitel op rij? Waarom niet?

DENISE BETSEMA

Misschien door de zandpassages die er aan de kust uiteraard bijhoren en in het voordeel zouden moeten zijn van Denise Betsema. Op Texel rijdt zij immers al zo vaak door het zand en ook tijdens het seizoen heeft ze al laten zien hoe goed zij dit beheerst.

© photonews

Vaak moest ze zich tevreden stellen met de derde plaats achter Brand en Alvarado, maar in Oostende kan ze ook zomaar op het hoogte schavotje staan. Betsema heeft de gewoonte om er al heel vroeg keihard tegenaan te gaan. Ofwel blijft ze dan de hele cross weg en wint ze. Ofwel grijpen die andere twee haar terug en is derde het hoogst haalbare. De verwachting is dat Betsema ook op het WK voor dezelfde aanpak opteert.

LUCINDA BRAND

Dé kans is het voor Lucinda Brand om op haar 31ste de regenboogtrui te pakken in het veld. Na aan haar techniek te schaven en dit seizoen al vroeg het veld in te duiken, domineerde ze het grootste gedeelte van het veldritseizoen. De klassementen spreken voor zich en een wereldtitel zou dan ook een terechte beloning zijn.

© photonews

Het WK blijft natuurlijk die ene wedstrijd waarin het moet gebeuren. Brand heeft ook hard getraind op het rijden door het zand en daar de juiste sporen te vinden. Zij hoopt dat dit rendeert in Oostende. Afwachten hoe zij met de druk omgaat. Genoeg stukken waar het op de macht te doen is in Oostende en daar moet zij haar vermogen kunnen uitspelen.

WAT MET DE REST?

Wat deze drie kandidaten niet kunnen zeggen, is dat ze al drie keer wereldkampioen geworden zijn. Sanne Cant kan dat wel, maar niemand verwacht titel nummer vier. Een vierde plek zou al heel mooi zijn en de zandpassages moeten haar zeker liggen.

© photonews

Ook Marianne Vos kan dat zeker en vast. Een naam die je over het hoofd zou zien omdat ze er zo lang niet bij was, maar ze blijft een topper. Yara Kastelijn en Annemarie Worst, allebei een tikkeltje minder goed dan vorig jaar, hopen eveneens op een goede dag. In het Amerikaanse kamp rekenen ze erop dat Clara Honsinger het moois wat ze in sommige crossen liet zien kan bevestigen op het WK.

ONZE STERREN VOOR HET WK VELDRIJDEN BIJ DE VROUWEN:

*** Ceylin del Carmen Alvarado - Lucinda Brand

** Denise Betsema

* Sanne Cant - Yara Kastelijn - Annemarie Worst - Marianne Vos