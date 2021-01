🎥 Blik met deze beelden nog eens terug op de eerste dag van het WK veldrijden in Oostende!

Zondag komen de dames U23 en de heren elite aan de bak, maar er zijn op het WK veldrijden in Oostende natuurlijk al twee crossen gereden op zaterdag. Kijk hieronder via door ons genomen beelden nog eens terug naar wat er op de eerste dag van het WK gebeurd is.

Het WK veldrijden 2021 werd op gang gebracht met het kampioenschap van de heren beloften. Pim Ronhaar pakte de wereldtitel, Ryan Kamp en de Belg Timo Kielich stonden naast hem op het podium. De aandacht ging vervolgens naar de wedstrijd van de dames elite. De start van dat kampioenschap kon wel tellen. In de eerste bocht gingen er meteen veldrijdsters tegen de grond. Klik HIER om naar de start van de dames te kijken. De passage op het strand zorgde voor mooie beelden en voorts was het ook uitkijken naar wat de veelbesproken brug zou geven. Kijk HIER hoe Brand, Betsema en Worst - de top drie bij de vrouwen - van het zand naar de brug gingen. Lucinda Brand zou de wedstrijd winnen en zich tot wereldkampioene kroonde. Het volkslied dat weerklonk op de podiumceremonie was dus het Wilhelmus. Dat was natuurlijk ook zo geweest als Worst en Betsema hadden gewonnen. Zij moesten zich tevreden stellen met respectievelijk zilver en brons.