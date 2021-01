Nys schuift zijn favoriet voor bronzen medaille naar voren: "Kan misschien langer bij Van Aert en Van der Poel blijven"

Sven Nys heeft in aanloop naar het WK ook al zelf over het parcours in Oostende gereden. Hij is dus uitstekend geplaatst om een voorspelling te maken. Over de derde plaats bijvoorbeeld, wellicht het hoogst haalbare voor iedereen die niet Van Aert of Van der Poel heet.

Nys dicht bij Sporza zandspecialist Laurens Sweeck de beste kansen toe op brons. "In principe maakt Laurens Sweeck de meeste kans op die 3e plaats. Niet alleen omdat hij de beste zandfietser is, maar ook omdat hij een kampioenschapsrenner is." Kan Sweeck dan ook de twee grote favorieten bedreigen? "Laurens kan misschien iets langer dan de rest bij Van Aert en Van der Poel blijven, maar het parcours is zo eerlijk dat je meteen een verschil zal zien, tenminste als die twee het écht menen." NADEEL VOOR PIDCOCK En wat met Tom Pidcock, toch al vaak derde na Van Aert en Van der Poel. "Veel zal afhangen van hoeveel er gelopen kan worden. Als het enkel op de macht fietsen is, is Pidcock in het nadeel. Misschien kan hij dat compenseren met het lopen, maar als het er in de finale op aankomt, schiet hij toch tekort. Dan schat ik een Sweeck toch iets hoger in."