Bondscoach analyseert de vrouwenkoers: "Voor mij was Cant ook podiumkandidaat" en "In lijn van de verhoudingen"

Dankzij belofte Timo Kielich gaat bondscoach Sven Vanthourenhout met zijn team al zeker met één medaille naar huis. Bij de dames elite viel er voor België geen eremetaal te rapen. Dat viel te verwachten, maar kwam ook door een vroege valpartij van Cant.

"Ik denk dat alles een beetje in de verhouding van afgelopen weken en maanden", was de eerste reactie van Vanthourenhout bij Sporza na afloop van het WK bij de dames elite. Er was natuurlijk wel al heel snel die valpartij van titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado. Ook Cant ging op dat moment al tegen de grond.

"Voor mij was Cant ook wel podiumkandidaat. Meteen twee podiumkandidaten die meteen uit koers worden geslagen op die manier, maar dat hoort er ook bij. Op een WK is er altijd wel een favoriet die op die manier wordt uitgeschakeld", aldus Vanthourenhout.

OOK FRANCK VALT

De tweede beste Belgische was Alicia Franck. Die had nog veel dichter kunnen finishen als ze na een goede start niet... gevallen was. "Dit zijn koersen waar ze zich in de kijker kan rijden, dat is dan pech hebben. Nogmaals: dat zijn dingen die er bij horen en waar ze ook mee om moeten kunnen gaan."

Hoe zag de bondscoach de titelstrijd bij de vrouwen verder evolueren? "In de eerste twee ronden zie je de flyer Betsema die alles perfect doet, maar je merkt nadien dat Lucinda Brand conditioneel alles in huis heeft om het af te maken."