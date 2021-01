HERBELEEF: Van Aert moet het stellen met zilver, Van der Poel vervolledigt oranje golf in Oostende

Mathieu van der Poel heeft het duel met Wout van Aert op het WK veldrijden in zijn voordeel beslecht. Zuur voor Van Aert was dat hij onverwacht lek reed. Nadien nam Van der Poel wel op overtuigende wijze afstand en pakte hij zijn vierde wereldtitel. Herbeleef het WK hieronder.

FINISH: Van der Poel balt de vuist, hij is een jaar langer wereldkampioen! Van Aert komt als tweede over de meet, Aerts houdt Pidcock nog af en is derde.

16u12: Van Aert weet ook wekl dat het zilver gaat worden. Van der Poel gaat hier zijn vierde wereldtitel pakken.

16u09: Voor Aerts ziet het er wat die derde plek betreft wel goed uit. Laatste ronde is bezig.

16u05: Van der Poel kan er hier voor zorgen dat Nederland alle titels pakt in Oostende.

16u01: Het verschil bedraagt nu 24 seconden. Een remonte van Van Aert is niet meteen in zicht.

15u57: Zo niet denkt Aerts en hij laat Pidcock opnieuw achter. Van Aert staat dan weer voor een zware opgave: hij kijkt nu al tegen een achterstand van 22 seconden aan.

15u54: Pidcock is tot bij Aerts geraakt. Van der Poel rijdt verder weg van Van Aert.

15u50: 11 seconden tussen Van der Poel en Van Aert, 7 tussen Aerts en Pidcock.

15u47: Pidcock stilaan op weg naar Aerts, al perst die er nu een goede zandpassage uit. Van Aert geeft op zijn beurt nog niet op, maar Van der Poel houdt hem voorlopig af.

15u43: Een lus, dat is het verschil tussen de eerste twee.

15u40: Van der Poel heeft nu acht seconden op Van Aert.

15u37: Lekke band voor Van Aert! Van der Powel erop en erover.

15u35: Van der Poel komt nu terug tot op acht seconden. Aerts rijdt ondertussen alleen op de derde plaats.

15u32: We gaan acht ronden rijden in totaal. Nog vijf volledige ronden dus.

15u29: Het ziet er mooi uit voor Van Aert. Hij heeft een bonus van 15 seconden beet!

15u27: Van Aert neemt een lichte voorsprong en... Van der Poel gaat overkop!

15u23: De Grote Twee rijden verder weg. Gezien het wedstrijdscenario mogen we zeker hopen op twee Belgische medailles.

15u19: Van Aert en Van der Poel slaan al een kloof van een kleine tien seconden. Een Belgisch kwartet achtervolgt.

START: De toppers zijn goed weg! Over een uurtje kennen we de wereldkampioen.

VOORAF: Tijd voor de hoofdschotel van dit Wereldkampioenschap, namelijk dat bij de heren elite. Met het duel waar iedereen al lang naar uitkijkt: Wout van Aert vs Mathieu van der Poel. Die laatste was op de laatste twee WK's de beste, maar Van Aert is bezig aan een prima veldritseizoen en moet in Oostende met zijn kracht ook wel zijn ding kunnen doen.

Een tweestrijd tussen Wout en Mathieu, dat zou het moeten worden op dit WK. Wat ook betekent dat er een spannende strijd wacht om de derde plaats. Krijgen we straks twee Belgen op het podium? Start van het kampioenschap om 15u15.