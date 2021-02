🎥 Een dansende Brand en een traantje bij Aerts: zo werd het behalen van hun medailles achter de schermen beleefd

Lucinda Brand en Toon Aerts maakten in de eerste plaats hun respectievelijke landen blij met de medailles die ze veroverden op het WK veldrijden. In andere wedstrijden komen ze in ploegverband steevast uit voor de Baloise Trek Lions.

Bij de ploeg hebben ze de gewoonte van na een cross een All Areas VLOG te maken en dat hebben ze ook nu gedaan. Een kijkje achter de schermen van het wereldkampioenschap, dat kan niet anders dan de moeite zijn! En dan zeker wanneer er gewonnen werd. Dat deed Lucinda Brand dus bij de vrouwen en dus was de vreugde wel op zijn plaats. Er hoorde zelfs een klein dansje bij. Allemaal wel volledig coronaproof uiteraard. Ook de andere categorieën werden gevolgd, met onder andere Toon Aerts bij de heren elite. Die had na afloop van de wedstrijd toch een traantje moeten laten, gaf hij eerlijk toe.