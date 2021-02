📷 Tom Pidcock is vanaf nu officieel renner van Ineos en pronkt alvast met het truitje van zijn nieuwe ploeg

Met het WK is er voor Tom Pidcock een einde gekomen aan het veldritseizoen. Voor het 21-jarige multitalent lonkt nu al snel het wegseizoen. Dat zal hij afwerken in een outfit van Ineos Grenadiers. Vanaf vandaag, 1 februari 2021, maakt Pidcock deel uit van de Ineos-familie.

Tijdens het veldritseizoen reed hij nog in een shirt van het Trinity-team en op de weg was Pidcock de voorbije jaren actief bij de ploeg van Bradley Wiggins. Met zijn overstap naar Ineos komt er nu een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan aan.

Op deze eerste februari van 2021 is Pidcock officieel renner geworden van Ineos. Bij de Britse topploeg waren ze er snel bij om dat in de verf te zetten. Daar horen ook de eerste foto's bij van Pidcock in de outfit van de wielerformatie.

Ineos laat weten dat Pidcock nu officieel een Grenadier. "Let's go", staat erbij. Uitkijken wat hij dit jaar op de weg al kan tegen de profs.