Geen twijfel in het hoofd van Roger De Vlaeminck: "Zonder die pech had Wout gewonnen, zeker weten"

Roger De Vlaeminck is vaak goed voor een straffe uitspraak en stelt ook nu niet teleur. Wout van Aert was zonder die lekke band wereldkampioen veldrijden geworden, stelt De Vlaeminck. Voorts vindt hij het vooral jammer dat we opnieuw geen puur sportief duel Van Aert-Van der Poel kregen.

De Vlaeminck windt er bij HLN geen doekjes om, wanneer hij de lekke band van Wout van Aert aankaart. "Zoiets kost je ongelooflijk veel krachten. Zeker tegen een concurrent als Mathieu van der Poel, die absoluut ‘genen duts’ is. Zonder die pech had Wout gewonnen, zeker weten."

Leeglopers hebben wel vaker dit seizoen een rol gespeeld in de duels tussen Van Aert en Van der Poel. "Wat is dat toch telkens met die twee? Dat ultieme, razendspannende duel tot op de streep is ons verdorie maar niet gegund. Altijd ziet wel iemand zijn kansen gehypothekeerd door pech. Zo spijtig."

VLEUGELS BIJ VAN DER POEL

Voor alle duidelijkheid: De Vlaeminck heeft ook wel respect voor de prestatie van Van der Poel. "Toen hij bij Van Aert kwam en er meteen over ging, kreeg hij vleugels. Logisch. Toch was ik in Wouts plaats niet zo fel tekeer gegaan van in de eerste ronde. Hij had Mathieu even de kop moeten opdringen in die eerste zandstroken. De kat uit de boom moeten kijken en zien hoe hij er precies doorreed."

Had dat nog iets aan de uitslag kunnen veranderen? "Misschien had het hem nog wat extra krachten kunnen sparen, die hij had kunnen aanwenden om die laatste vijf seconden in de achtervolging op Van der Poel te kunnen dichten."