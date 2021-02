Heftige weken achter de rug voor vicewereldkampioen en zijn Sarah: "Wout was meer papa en 'man van' dan coureur"

In het eerste kampioenschap na de geboorte van Georges pakte Wout meteen goud. Ook Sarah was er mee in de wolken. In het tweede kampioenschap, het WK, moeten ze zich ten huize Van Aert tevreden stellen met zilver. In de weken vooraf stond de focus ook op meer dan enkel de koers.

Door de strikte coronamaatregelen mocht ook Sarah niet naar de omloop afzakken. "Wereldkampioen of niet, intense vreugde of diepe teleurstelling: wat de emotie nadien ook mag zijn, je wilt ze delen met de mensen die je het liefst ziet. Wat had ik graag met 'onze George's aan het podium gestaan", vertelt ze aan HLN.

Sarah verbleef met haar zoon dan maar in een studiootje in de omgeving van het parcours. "Zelf ben ik met Georges binnegebleven en heb ik tv gekeken. Zo waren we toch dicht bij Wout in de buurt, wat hij heel graag wilde."

WOUTS GEZICHT

Het begin van de cross verliep zoals de Van Aerts het in gedachten hadden, maar dan kwam die lekke band. En de impact daarvan op de wedstrijd. "Je kon het gewoon aflezen van Wouts gezicht: er knapte iets, wat anders haast nooit gebeurt. Plots was hij niet meer de Wout van de ronden ervoor."

Het mag misschien ook niet verbazen, gezien de weken die Sarah en Wout net hebben beleefd na de geboorte van hun zoon. "De bevalling zelf was oké, maar daarna traden er wat complicaties op waardoor ik de eerste weken na de geboorte meer in het ziekenhuis lag dan me lief was. Al die tijd nam Wout de grootste zorgen op zich. Was hij meer papa en 'man van' dan coureur, ook al kon hij ons amper zien."

DANKBAAR

Sarah neemt het zeker niet als vanzelfsprekend. "Ik ben hem daar enorm dankbaar voor. Maar besef tegelijk dat ht voor hem niet makkelijk moet zijn geweest. Je wilt het beste voor vrouw en kind en tegelijk je job zo goed mogelijk doen. Lastige combinatie."