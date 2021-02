Lotto met zelfde renners als in Marseillaise naar Ster van Bessèges: "Cruciale tijdrit zeker iets voor Wellens"

Het zijn overigens niet enkel de Belgen uit de ploeg voor GP Marseillaise die ook in de Ster van Bessèges aan de start komen. De voltallige selectie is dezelfde. Dat betekent dat ook John Degenkolb, Andreas Krohn en Stefano Oldani voor Lotto gaan rijden in de Franse rittenkoers.

"De openingsetappe is meteen een belangrijke afspraak, met een oplopende aankomst. Degenkolb en Thijssen zijn onze mannen voor de sprintersritten. Tim Wellens gaat voor het klassement", kondigt sportdirecteur Marc Wauters aan. "De afslutiende tijdrit zal cruciaal zijn. Deze test tegen de klok maakt al lang deel uit van de wedstrijd. Met die korte klim aan het eind is het zeker iets voor Wellens."

🇫🇷 Line-up @Etoile_Besseges 🇫🇷



This Wednesday, Lotto Soudal will be at the start of the five-day stage race with the same seven riders who participated in Sunday's GP La Marseillaise.



📝Pre-race preview: https://t.co/6E1DNPYNoS pic.twitter.com/avfaeRhxbK