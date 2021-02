Naast zilver Van Aert zag bondscoach nog twee puike Belgische prestaties zondag: "Medaille met gouden randje aan"

Geen Belg als wereldkampioen, al wil dat niet zeggen dat er voor bondscoach Sven Vanthourenhout geen positieve dingen uit het WK te halen vallen. Op de tweede dag van het WK was er niet enkel het zilver voor Van Aert, maar ook het brons voor Aerts. Ook bij de dames U23 was er een lichtpuntje.

Toon Aerts reed het grootste gedeelte van de cross bij de mannen alleen op die derde plaats. Het had dan ook zonde geweest als hij die positie nog had kwijtgespeeld. Tom Pidcock kwam wel nog opzetten. "Toon was zeker mentaal sterk. Ik stond op het strand en bleef Toon maar toeschreeuwen om hem niet op het wiel te laten komen, al kwam hij tot op pakweg drie seconden."

Vanthourenhout had ook zijn reden waarom hij net deze instructie meegaf. "Omdat je Pidcock een beetje kent. Als hij op het wiel komt, ben je geklopt. Het was echt knokken tot op het einde. Ik moet zeggen dat dit de medaille is waar er voor mij een klein gouden randje aan hangt. Hier ben ik heel blij om. Het is belangrijk dat Toon terug die bevestiging krijgt van wie Toon Aerts is en wat hij kan."

© photonews

Het was zondag begonnen met de dames U23. Wat vond Vanthourenhout van de prestatie van Marthe Truyen? "Goed tot zeer goed. Niet haar resultaat op zich, maar wel dat ze drie ronden meerijdt met een groepje waar eigenlijk wereldtoppers in zitten. Manon Bakker zit daar, Kay zit daar. Rensters die allemaal top 10 in de Wereldbeker rijden. Ik vind dat ze zich daar meer moet aan optrekken dan aan haar negende plaats."