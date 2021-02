Officieel geen publiek maar aan steun geen gebrek voor Van Aert: "Voor Georges en vaderland"

Wat had crossliefhebbend België graag Wout van Aert de wereldtitel zien pakken op het WK in Oostende. Het heeft niet mogen zijn. Als het een WK mét publiek was geweest, had dat wel een extra voordeel kunnen opleveren. Al was het niet zo dat de aanmoedigingen helemaal achterwege bleven.

Zoals bekend was het vanwege corona een WK zonder publiek. Het parcours werd goed afgesloten. Wie geen accreditatie had, kwam er niet in. Sommige van die geaccrediteerden hadden ook wel hun voorkeur. En waar de renners de brug af reden (aan de andere kant van het strand), stond er toch aardig wat volk bijeen. Allemaal met mondmasker aan natuurlijk. In elk geval leefden zij wel enorm mee met de cross en volgde er meermaals een 'Komaan Wout' wanneer Wout van Aert daar passeerde. Aan de appartementen in de omgeving van de brug en het strand werd ook op een andere manier hun steun voor de Belgische kopman getoond. DUIKER IN DE ZEE Er hing een Belgische vlag uit en ook twee spandoeken. Op het ene stond 'Voor Georges en het vaderland'. Dat zou betekenen dat Wout zou winnen voor zijn pasgeboren zoon Georges. Op het andere spandoek stond 'Wout=goud". Dat bleek niet zo te zijn, het werd zilver. Eén persoon had er wel erg veel voor over om de crossers aan het werk te zien. Een duiker dook op in de zee en zag Van Aert en Van der Poel zo van op korte afstand.