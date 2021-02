Quinten Hermans weert zich op een uitdagend WK-parcours: "Door een onstuimige golf verrast"

Twee Belgen stonden op het podium op het WK veldrijden bij de mannen. Renners als Quinten Hermans deden iets verderop ook alles wat binnen hun mogelijkheden lag om een goede uitslag uit de brand te slepen. Hermans finishte uiteindelijk als achtste.

De omloop in Oostende was er zeker eentje die uitdagingen voor hem bevatte. "Dit was geen makkelijk parcours. Voor recuperatie was er nergens een mogelijkheid, al had ik nog het geluk om in een groepje te kunnen koersen en me op die manier op de hippodroom af en toe in de wielen te verschuilen."

Het waren echt wel winterse omstandigheden om dit WK in af te werken. 's Ochtends had het nog gevrozen, ook doorheen de dag werd het nooit echt warm. "Van de koude temperaturen had ik geen last, tot ik door een onstuimige golf verrast werd." Er waren nog wel renners die even door de zee reden, wat niet aan te raden was.

Ik ben tevreden over mijn prestatie in deze zware wedstrijd

Hermans bleef wel karakter tonen tot het einde en had zo toch een top tien beet. "Ik ben tevreden over mijn prestatie in deze zware wedstrijd."