Strijd tussen Van der Poel en Van Aert in Oostende het derde best bekeken WK ooit in Vlaanderen

De clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het strand van Oostende: dat moest wel veel tv-kijkers lokken. Zeker omdat door corona geen publiek toegelaten was en liefhebbers dus vooral via tv zouden volgen. De belangstelling was ook groot, al werd er geen record gerealiseerd.

Nagenoeg iedereen die thuis moest blijven vanwege het coronavirus, Wout van Aert die nog eens een realistische kans had op de wereldtitel. Dat moest voor een bom kijkers zorgen. De persdienst van de VRT laat weten dat 1.398.547 mensen naar de cross bij de mannen hebben gekeken. WK VAN 2013 BLIJFT KIJKCIJFERRECORD Mooie cijfers, maar een nieuw record is er ondanks de impact van corona niet gevallen. Dat is op de Vlaamse televisie nog altijd weggelegd voor het WK veldrijden van 2013. Sven Nys werd toen in het Amerikaanse Louisville wereldkampioen na een spannende strijd met Klaas Vantornout. Dat zagen 1,529 miljoen kijkers gebeuren. Ook het WK van 2016 in Heusden-Zolder scoorde enorm goed. Wout van Aert veroverde in eigen land de wereldtitel en die gebeurtenis volgden 1,421 miljoen tv-kijkers op de voet. Heusden-Zolder heeft dus de tweede beste kijkcijfers, Oostende de derde beste. De uitzending van de vrouwencross in Oostende zorgde met 812.189 kijkers wel voor een record.