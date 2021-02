Van Avermaet ziet programma net als Naesen aangepast: "Goede test voor eerste doel, de Omloop Het Nieuwsblad"

'Change of plans' bij Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. In tegenstelling tot wat eerst voorzien was is de Ster van Bessèges hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Van Avermaet wil zich daar al eens testen met het oog op de Omloop.

Van Avermaet en Naesen rijden vrijwel identiek hetzelfde programma in het begin van het nieuwe seizoen. Dat had van start moeten gaan door de Ronde van Valencia. Die koers werd afgelast door het coronavirus. Nu zullen ze dus van 3 tot 7 februari koersen in de Ster van Bessèges. Nadien volgt de Tour du Haut-Var et des Alpes Maritimes en de Omloop.

TWEEDE DEELNAME

Van Avermaet zal in de Ster van Bessèges debuteren voor AG2R. "Deze nieuwe trui voor het eerst in een koers dragen is een extra motivatie. Ik heb nog maar één keer eerder deelgenomen aan de Ster van Bessèges, in 2009. Door de huidige situatie moeten we ons snel kunnen aanpassen. Het doel is om samen met de ploegmaats ritme op te doen en te zien wat er in de benen zit."

Dat kan een eerste indicatie zijn voor de belangrijkere koersen. "Het zal een goede test zijn voor het eerste doel van het seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, een koers die ik al twee keer gewonnen heb." Naast Van Avermaet en Oliver Naesen is ook Lawrence Naesen geselecteerd. Voorts gaan de Fransen Touré, Gougeard, Sarreau en Duval mee.