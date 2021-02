Wellens en Gilbert reageren na eerste wedstrijddag: "Probeerde aan te vallen" en "Moeilijke eerste koers voor mij"

Het wegseizoen is wel degelijk al onderweg, nu ook voor Tim Wellens en Philippe Gilbert. Beiden kwamen voor Lotto Soudal aan de start van de GP Marseillaise. Wellens liet meteen een ereplaats optekenen, Gilbert had het lastiger.

"Het was een mooie koers, met veel hoogtemters en enkele technische stukken", blikt Wellens terug op zijn eerste wedstrijd van het jaar. "Ik probeerde aan te vallen op de Route des Crêtes, maar het was hevige wind op kop, waardoor ik besloot om te wachten op de achtervolgende groep. Andreas Kron probeerde voor de overwinning te gaan. Door de wind stond hij voor een 'mission impossible."

Uiteindelijk werd het een vreemde sprint

De 22-jarige Deen zat in het groepje dat de groepssprint trachtte te vermijden. Tevergeefs dus. Wellens spurtte nog naar een verdienstelijke zesde plaats. "Uiteindelijk werd het een vreemde sprint. De juiste timing en een beetje geluk hebben was cruciaal. Ik ben tevreden over mijn koers en over mijn goede benen."

Philippe Gilbert daarentegen heeft nog wat werk na het herstellen van een knieblessure. "Het was een moeilijke eerste koers voor mij, zoals ik verwacht had. Maar dit geeft me de kans om inspanningen te leveren tijdens een wedstrijd. Dat zal me zeker helpen om mijn vorm op te bouwen."