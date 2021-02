Nacer Bouhanni wil scoren in de Ster van Bessèges: "Er zijn de nodige kansen"

Nacer Bouhanni van Arkéa Samsic begint zijn seizoen in de Ster van Bessèges en trekt daar meteen met grote ambities naartoe.

Zijn voorbereiding is alvast naar wens verlopen. “Ik heb een goede winter gehad", zegt Bouhanni. "Ik kon mooie fietstochten en fysieke activiteiten binnenshuis afwisselen om te werken aan de kracht van mijn bovenlichaam, een belangrijk punt voor een sprinter. Onlangs hebben we een stage gehad met de ploeg, in het Spaanse Altéa. Daar hebben we specifiek op sprinten gewerkt."

En de Fransman wil meteen overwinningen pakken. “Ik heb al meerdere keren meegedaan aan de Ster van Bessèges. Ik heb deze wedstrijd in het verleden gewonnen. Er zullen kansen zijn voor massasprint, dat is leuk. Er wordt mij vaak gevraagd op hoeveel zeges ik mik, maar daar kan ik nog geen cijfer op zetten. Ik wil gewoon winnen.”