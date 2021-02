Devenyns en Boom braken er door maar in 2021 is uitstel noodzakelijk voor wedstrijd voor grote talenten

Het coronavirus blijft voor uitstel en afgelastingen zorgen in de koers. Als dat zo is voor de profs, is dat uiteraard al zeker zo voor de jeugd. De Ronde van Bretagne is de volgende wedstrijd die aangekondigd heeft dat een uitstel noodzakelijk is.

Dat is een wedstrijd van 2.2-categorie. Het is wel zo dat er enkel beloften aan de start komen. De Ronde van Bretagne is dus bedoeld om de jonge talenten uit de wielerwereld een kans te geven om zich te lanceren. In het verleden deden namen als Dries Devenyns en Lars Boom dat al met succes: zij staan als voormalige winnaars op de erelijst. Vorig jaar was het coronavirus al de grote boeman: de Ronde van Bretagne kon toen niet doorgaan. Zo ver is het voorlopig nog niet, maar de organisatie ziet zich wel genoodzaakt om de koers uit te stellen. Deze zou normaal plaatsvinden van 25 april tot 1 mei. Volgens de organisatie kan de wedstrijd dan niet in de juiste omstandigheden gehouden worden. MOGELIJK IN SEPTEMBER Er is dus wel nog de hoop om de koers op een latere datum in het jaar te laten doorgaan. De organisatie van de Ronde van Bretagne heeft aan de UCI gevraagd om van 20 tot 26 september op de kalender te komen.