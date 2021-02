De Tiegemberg is aan het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne toegevoegd, maar één Belgische renner zag het liever niet gebeuren: "Rip 2021"

Oliver Naesen en de Tiegemberg: het zal nooit een goede match worden. Onze landgenoot zag het dan ook niet graag gebeuren dat de helling aan het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne is toegevoegd.

De relatie tussen Oliver Naesen en de Tiegemberg is serieus bekoeld na de E3 Harelbeke. Voor de klassieker zei Naesen namelijk dat als je daar gelost zou worden, je beter kan stoppen met wielrennen.

Uiteraard had Naesen het beter niet gezegd, want juist op de Tiegemberg moest hij zelf de rol lossen. Toen Sporza het nieuws had bekendgemaakt dat de Tiegemberg in het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne werd opgenomen, had Naesen een grappige reactie in huis op Twitter. "Rip 2021", aldus Naesen.