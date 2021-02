'Koersorganisatie weigerde zowaar Deceuninck-Quick.Step'

Deceuninck-Quick.Step is de ploeg die elke organisator wel aan de start van zijn wielerwedstrijd wil hebben, zo lijkt het. Toch is de ploeg voor een wedstrijd uit het seizoensbegin al geweigderd. Al is dat ook door de omstandigheden.

Van vandaag tot 7 februari wordt de Ster van Bessèges verreden. Door afgelastingen van andere koersen trekken heel wat grote namen naar de Franse rittenkoers. Naar renners van Deceuninck-Quick.Step hoeft u deze week echter niet te zoeken. Bij Sporza weten ze dat dit komt omdat de deelname van Deceuninck-Quick.Step aan de Ster van Bessèges geweigerd is. Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste mogen slechts elf WorldTour-teams meedoen, omdat het geen wedstrijd uit de WorldTour betreft. Ploegen die in het verleden al meededen kregen bij de organisatie voorrang. NET NIET SNEL GENOEG Dan waren er nog een aantal teams die in aanmerking kwamen voor de laatste plekjes. Bora-Hansgrohe en Ineos zouden hun aanvraag sneller hebben ingediend en waren zo bij de gelukkigen, Deceuninck-Quick.Step viel af.