Naesen wil vertrouwen tanken voor de Omloop en denkt in plan aan Van Avermaet: "Dan voel je je meer de man"

Oliver Naesen is klaar voor zijn seizoensdebuut met Greg Van Avermaet als ploegmaat. Bij AG2R zullen ze wellicht de kaart van laatstgenoemde trekken in de openingsetappe van de Ster van Bessèges. Naesen schenkt er ook wel belang aan enkele keren in de buurt van de prijzen te zitten.

Al is het in de eerste rit, met die lastige finish, dus normaal voor Van Avermaet. "De aankomst bergop is toch nog altijd iets meer voor hem. Ik zal ook nog kansen krijgen. Het is niet dat ik me echt moet opofferen voor Greg. Ik denk dat we samen het klimmetje moeten proberen doen en misschien kan ik hem dan lanceren in de laatste 300 meter als het wat vlakker wordt. Dat zou mooi zijn", legt Naesen het plan uit in HLN.

Theoretisch zit dat alvast goed in mekaar. Al is de uitvoering in de koers vaak niet helemaal zo evident. "Het is afwachten hoe sterk de sprinters zijn. Zo'n Ackermann en Coquard kunnen dit ook wel." Wanneer gaat Naesen zelf zijn kans? "Voor mezelf denk ik aan de derde of de vierde rit."

'SCHONE' UITSLAGEN GEWENST

Hij vindt het toch wel belangrijk om op zijn minst enkele ereplaatsen te verzamelen in de Ster van Bessèges. "Ik hoop in ieder geval een paar schone uitslagen te rijden, want als je alleen met een 37ste plaats naar de Omloop moet, is dat niet goed voor het vertrouwen. Met een paar topvijfplaatsen voel je je toch meer de man."