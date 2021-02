Twee hellingen worden toegevoegd aan het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne, een andere helling wordt eruit gehaald

Het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne wordt licht aangepast. Zo moeten de renners niet meer over de Eikenmolen, maar de Tiegemberg en de Boembeek komen wel in de plaats. Zo moeten de renners over twaalf hellingen.

Enkele wijzigingen in het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne. Bij Sporza staat namelijk te lezen dat de renners niet meer op de Eikenmolen zullen passeren, maar ze krijgen in de plaats wel de Tiegemberg en de Boembeek. Zo moeten ze in totaal over 12 hellingen rijden tijdens de wedstrijd. Vorig jaar ging de zege nog naar de Deen Kasper Asgreen. Hij bleef net het peloton voor en haalde het zo voor Giacomo Nizzolo en Alexander Kristoff.