Ineos stelt Bernal op in andere grote ronde dan de Tour en ook plannen voor Carapaz, Thomas en Pidcock bekend

Dave Brailsford heeft de plannen van Ineos voor de grote ronden uit de doeken gedaan. Egan Bernal, de Tourwinnaar van 2019, is nog niet zeker van Tour-deelname. Wel gaat de Colombiaan sowieso de Giro rijden. Wél met zekerheid aan de Grand Départ: Laurens De Plus.

De ploegleiding bij Ineos heeft er zich uiteraard over gebogen welke aanpak de juiste is: al de toppers in de Tour-selectie steken of ze spreiden over de drie grote ronden. Brailsford hoopt een goede balans gevonden te hebben met de gemaakte keuzes.

Die houden het volgende in: Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas gaan de Ronde van Frankrijk rijden. Volgens de grootste Vlaamse kranten zullen zij daar vergezeld worden door Laurens De Plus, die na zijn periode bij Jumbo-Visma aan zijn eerste jaar bij zijn nieuwe ploeg begint. De Plus hoopt om opnieuw de vorm terug te vinden uit 2019, het jaar dat hij een beresterke Tour reed.

FRANKRIJK OF SPANJE VOOR BERNAL

Bernal gaat naar de Giro, samen met Ganna, Martínez en Sivakov. De keuze om Bernal naar de Giro te sturen komt niet uit de lucht vallen. De Colombiaan had eerder al aangegeven dat hij ook graag eens de ronde uit zijn tweede thuisland zou rijden.

PIDCOCK NAAR DE VUELTA

Later kan ook nog altijd beslist worden om hem alsnog op te stellen in de Tour. Het is nog onzeker of hij naast de Giro nog de Tour of de Vuelta gaat rijden. In de Ronde van Spanje zal Ineos onder andere vertegenwoordigd worden door Adam Yates en Tom Pidcock.