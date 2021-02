Ian Stannard heeft een nieuwe job te pakken en blijft zo in de wielerwereld

De 33-jarige Ian Stannard nam op het einde van vorig seizoen afscheid als renner. Hij heeft een mooie carrière gehad met als uitschieters misschien wel zijn twee zeges in de Omloop. Daarnaast werd hij in 2016 derde in Parijs-Roubaix en E3 Harelbeke.

Stannard blijft wel in de wielerwereld, want vandaag raakte het nieuws bekend dat de Brit aan de slag zal gaan als ploegleider. Hij krijgt namelijk zijn kans bij Trinity Racing, een Britse continentale ploeg.

ANNOUNCEMENT!



We are excited to announce Ian Stannard will be a DS for TRINITY racing going forward!



More here - https://t.co/sR82gQkWtL pic.twitter.com/EJhM0xmQeK