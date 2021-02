Van der Poel heeft concurrentie van Van Aert nodig maar vindt ook daarnaast motivatie om in de cross te blijven

Met het WK is het grote doel van zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert in het veldrijden achter de rug. Afwachten waar we ze nog zien opduiken. In elk geval mag de veldritliefhebber dankbaar zijn voor de duels die ze dit seizoen weer in het veld hebben uitgevochten.

Een heel seizoen zonder een Van der Poel of Van Aert zou het veldrijden toch minder uitstraling geven. In welke mate hangen zij aan mekaar vast om te blijven crossen? Als bijvoorbeeld Van Aert ooit zou beslissen om te stoppen met veldrijden, zou Van der Poel dan meer geneigd zijn om dat ook te doen?

"Misschien een beetje. Ik weet dat ik 110% moet zijn om Wout te kunnen kloppen", zegt de Nederlander daarover. Het besef is aanwezig dat de tweestrijd met Van Aert het beste in hem naar boven haalt. "We maken elkaar beter. Dat motiveert. Op die manier heb ik hem nodig".

OOK CONCURRENTIE VAN ANDEREN MOTIVEERT

Al biedt ook de concurrentie van andere crossers een uitdaging. "Het is ook wel niet zo dat die andere jongens niet snel kunnen rijden. Als wij alle twee ons beste niveau halen, zie je dat wij de twee sterksten zijn. Maar als wij net in het veld komen in het begin van het seizoen en nog niet top zijn, kunnen zij ons ook verslaan. Dat is ook een motivatie."

© photonews

Van der Poel is niet zinnns om het veldrijden snel vaarwel te zeggen. "Ik wil zeker zo lang mogelijk terugkomen naar het veld. Voor de andere renners is het een lange winter, zij kunnen enkel trainen. Wij kunnen de trainingen afwisselen met wedstrijden. Het is ook een goede manier om in vorm te blijven."

ENKEL WK TELT VOOR VAN DER POEL IN DE CROSS

Weliswaar hoort daar de kanttekening bij dat de cross niet langer de hoogste prioriteit geniet. "Wel had ik voor het veldritseizoen al aangegeven dat het veldrijden enigszins minder belangrijk is. Vanuit die optiek dat ik in het veldrijden niets meer te bewijzen heb, behalve het WK winnen."