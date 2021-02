Oostende hoopt om een herkansing met publiek te krijgen voor het WK veldrijden

Oostende heeft een mooi WK veldrijden achter de rug, al was het door corona zonder publiek natuurlijk niet hetgeen iedereen er van verwacht had.

Organisator Rik Debeaussaert is heel tevreden over de organisatie van het WK in Oostende. “We kregen een heel positieve evaluatie van de UCI zonder ook maar één opmerking”, zegt hij bij KW. “Raar, maar waar. Anders zijn dat bij wijze van spreken enkele bladzijden. Ze waren heel tevreden over ons coronatestcentrum. Ik vreesde dat we daar in de penarie zouden komen, maar het is schitterend opgelost. Mijn hart bloedde wel, omdat alles zonder toeschouwers moest gebeuren.”

“Financieel blijft deze organisatie een dubbeltje op zijn kant. Als alle sponsors hun beloftes houden, raken we erdoor, met het water aan de lippen. Anders verdrinken we”, gaat Debeaussaert verder. “De bedoeling is natuurlijk dat een evenement als dit winstgevend is en we met de opbrengst andere, kleinere organisaties van ons Veldritcomité Hooglede-Gits kunnen financieren. Kleiner, maar met dezelfde kwaliteit.”

Of er een nieuwe editie met publiek in Oostende komt lijkt niet zo vanzelfsprekend. “In de onderhandelingen kunnen we redelijk snel schakelen. Het zou fijn zijn van de UCI en van Belgian Cycling als we nog eens de kans zouden krijgen. Als het WK nog eens naar België komt, zitten we in pole position . Ik denk dat dat in 2026 zal zijn, maar ben niet zeker. Sowieso heb je vier jaar nodig om zoiets te organiseren. Het zou ook een Belgisch kampioenschap kunnen worden. En als we nog een organisatie krijgen, is het niet gezegd dat het weer in Oostende zal zijn. We kunnen ook nog eens terugkeren naar onze thuisbasis Hooglede-Gits of naar een andere plaats. Voor ons moet het wel in West-Vlaanderen zijn. We zullen op het goede moment beslissen.”