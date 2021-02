Waar zien we Van Aert en Van der Poel volgend seizoen? Zo ziet de Wereldbeker van 2021-2022 eruit

Rest de vraag: welke crossen gaan Van Aert en van der Poel volgend seizoen rijden? De crosskalender lijkt alvast veel gevulder te zijn dan deze winter in uitzonderlijke tijden.

Om te beginnen zullen er zoals verwacht drie wereldbekers worden gehouden in oktober in de USA: Waterloo, Fayetteville en Iowa staan op het programma.

.@WoutvanAert and @lucinda_brand have just been crowned as winners of the 2020-2021 UCI Cyclo-cross World Cup. 🏆

👉 Find out what next season will look like! 💥

👀 More info: https://t.co/053GTk2t8R#CXWorldCup pic.twitter.com/vSrfxBEY2E