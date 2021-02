Betsema is de beste in Middelkerke, eindwinst voor Brand

Denise Betsema van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in Middelkerke alleen naar de zege, voor Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand.

Het parcours in Middelkerke was door de regen op veel plaatsen omgevormd tot een modderbad. Sanne Cant ging als eerste het veld in, maar viel terug. Marion Norbert-Riberolle nam de leiding over, Brand volgde goed. Betsema miste haar start en moest achtervolgen.

Een valpartij van Brand schakelde haar uit voor de dagzege. Manon Bakker reed goed door, uit de achtergrond kwam Betsema naar voren geschoven.

Bakker viel in de tweede ronde weg. Betsema ging door, Alvarado zette de achtervolging in. Betsema bouwde echter de voorsprong uit tot 20 seconden, maar Alvarado naderde in de vierde ronde tot op negen seconden. Beiden maakten foutjes en zelfs een valpartij in de laatste ronde hield Betsema niet van de zege. Alvarado strandde op 33 seconden, Brand was derde op meer dan een minuut.

De wereldkampioene zorgde voor een volledig Nederlands podium en pakte de eindwinst in de Superprestige. In de eindstand van de Superprestige heeft Brand twee punten voor op Alvarado. Betsema is op dertien punten derde, Cant op 59 punten zevende.