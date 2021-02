Sweeck pakt zege, eindwinst in Superprestige voor Toon Aerts

Toon Aerts had in Middelkerke genoeg aan de zesde plaats om de eindzege in de Superprestige te pakken. Sweeck pakte de dagzege.

Geen Van Aert en van der Poel in Middelkerke. Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt maakten er al in de eerste ronde een stevige koers van. Iserbyt, die nog kans maakte op de eindzege in de Superprestige, kon zijn ploegmaten echter niet volgen.

Sweeck was duidelijk de sterkste en soleerde naar de gemakkelijke overwinning. Hij droeg de zege op aan zijn pas overleden schoonvader. Veel vreugde was er niet, ook niet bij manager Mettepenningen.

Ook Toon Aerts had geen al te beste dag. Hij miste zijn start, maar met een zesde plaats had hij wel genoeg voor de eindzege in de Superprestige.

"Ik heb er niet veel woorden voor”, zei Sweeck bij Sporza. “Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik veel afgezien heb. Heb ook niet echt afgezien. We hebben met de ploeg heel goed gereden en we staken er met drie bovenuit. Als het nodig was geweest om het klassement te winnen, was dat ook wel gelukt."