Van Avermaet kon niet winnen in Bessèges maar is niet al te ontgoocheld

Ook Greg Van Avermaet zat mee in de ontsnapping in de vierde etappe van de Ster van Bessèges. De Olympische kampioen viel net naast het podium maar is niet ontevreden van zijn prestatie.

Van Avermaet kon zijn nieuwe ploeg dus nog geen overwinning schenken in 2021. "Al ben ik wel blij met mijn wedstrijd. De ploeg heeft goed gereden, wat moeilijk was aangezien het lang duurde voor de ontsnapping tot stand kwam", vertelt de renner. Dat Van Avermaet niet mee voor de overwinning kon strijden, is een samenloop van enkele ongelukkige omstandigheden vertelt hij zelf. "In die afdaling lag wat olie waardoor Kwiatkowski ten val kam. Daardoor was onze groep ontwricht en kon Wellens naar de overwinning rijden. Maar ik ben wel blij dat ik eens een grote inspanning heb kunnen leveren dit seizoen, dat zal me sterker maken", besluit Van Avermaet.