Campenaerts daagt zichzelf uit en wijt machtsgreep van Ganna in het tijdrijden aan Ineos-professionalisme

Naast de Vlaamse eendagskoersen, waar Campenaerts zich in wil testen, komt ook het rondewerk nog voldoende aan bod. Zo gaat Campenaerts mogelijk voor de tweede maal in zijn carrière twee grote ronden in één seizoen rijden.

"Ik ga de Giro rijden en ik sta op de longlist van de Tour", kondigt hij zijn plannen aan wat de grote ronden betreft. "Eén keer heb ik al de Giro en Vuelta in één jaar gereden. Een klassement rijden in één van die ronden is nog iets anders. Ik spaar mij naar mate van het mogelijke in zware etappes als ik geen prijs kan rijden."

LEVENSLES

De combinatie Giro-Tour is mogelijk nog wel iets anders en zou zeker niet te onderschatten zijn. "Ik heb een grote mindset. Ik daag mezelf uit. We hebben geleerd dat je niet te standvastig mag zijn. Je moet jezelf uitdagen, in uw carrière, maar ook in het leven in het algemeen."

Dé specialisatie van Campenaerts blijft uiteraard het werk tegen de klok. Een discipline die in 2020 gedomineerd werd door Filippo Ganna, die het in de jaren voordien toch vooral moest stellen met ereplaatsen in het tijdrijden. In de Ster van Bessèges, zijn eerste koers van 2021, was Ganna ook de beste in de tijdrit. Is Campenaerts verbaasd door die enorme stap voorwaarts bij de Italiaan?

© photonews

"Neen, niet zozeer. Ganna is al lang heel goed op de piste. Het verbaasde mij eerder dat het zo lang heeft geduurd eer hij tijdritten en korte tijdritten op de weg is gaan winnen. Hij is er beginnen winnen en ineens met veel overmacht. Ik denk dat dat het professionalisme van Ineos is dat zijn vruchten afwerpt."