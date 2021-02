Filippo Ganna wint voor tweede dag op rij: "De droom om te kunnen winnen is groter dan eender welke pijn"

In een tijdrit is het vaak diep gaan, al helpt het wel als je Filippo Ganna heet. Dan weet je vooraf immers dat je de discipline uitstekend onder de knie hebt en een grote kans maakt op winst. Winnen, dat deed de Italiaan ook. Na zijn ritzege van zaterdag dus zijn tweede overwinning op rij.

Zo is zijn start van het seizoen er eentje om u tegen te zeggen. "Het is een geweldige week geweest. We finishen met twee overwinningen in vijf dagen en Kwiato (Kwiatkowski, red.) op het podium. Het laat ons dromen van nog meer", wil Ganna straks ook in grotere koersen nog uitpakken.

In elk geval nemen ze hem deze zeges niet meer af. "Dit is een belangrijke overwinning voor mij en ik hoop om nog beter te doen in wedstrijden in de toekomst. We hebben hele goede trainingen gedaan in de winter om hier in zo'n goede vorm te komen. De ploeg is tevreden en ik ben blij om zo te kunnen doorgaan."

Het is uitstekend om zo het seizoen te kunnen beginnen

De batterijen moesten na de rit naar Saint-Siffret toch weer even opgeladen worden. "Na gisteren deden mijn benen pijn, maar de droom om te kunnen winnen is groter dan eender welke pijn. Nu kijken we vooruit naar de UAE Tour, maar het is uitstekend om het seizoen zo te kunnen beginnen."