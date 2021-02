Sanne Cant valt na een sterke cross in de sneeuw alsnog naast podium, Alvarado klopt Brand in de sprint in Lille

Een eerste keer sneeuw voor een veldrit in de Lage Landen dit seizoen. Een haast herboren Sanne Cant wist er in haar Lille wel raad mee. Voor het eerst was Cant van hetzelfde niveau als de Nederlandse toppers, op de laatste minuten na. Alvarado triomfeerde na een spurt tegen Brand.

Betsema, Alvarado, Cant, Brand en Worst scheidden zich al snel af van de rest. Het zouden ook die vijf zijn die in aanmerking kwamen voor de prijzen. Na een schuiver van Alvarado zag Betsema haar kans om enkele seconden te nemen. Cant maakte dat ze mee was met de Nederlandse die zaterdag won in Middelkerke.

VEEL OVERTUIGING BIJ CANT

Cant maakte een prima indruk en na een fietswissel van Betsema spatte er alleen nog maar meer overtuiging van af bij de Belgische kampioene. Alvarado kwam op haar eentje even aansluiten, maar ging toch niet even gezwind door alle passages als Cant, die een parcours kreeg dat op haar lijf geschreven was.

Met twee ronden te gaan had het leidersduo Betsema-Cant vijf seconden voor op Alvarado. Brand en Worst volgden tien seconden verderop. Foutjes vermijden op de besneewde en natte ondergrond was de boodschap. Na een val van Betsema ging Cant er vandoor. Die laatste haperde dan weer aan de balken, waarna zowel Betsema als Alvarado terugkeerden.

STERKE SLOTRONDE BRAND MAAR ALVARADO DE SNELSTE

Bij het ingaan van de slotronde waren ook Brand en Worst weer voorin. Een tempoversnelling van Brand was er voor Worst te veel aan. In de slotminuten wendde Brand helemaal haar power aan en zo reed ze samen met Alvarado weg. Bij Cant was het beste er inmiddels af en ze moest zo ook nog Betsema voor laten gaan. In de spurt met twee om de zege ging Alvarado in de slotmeters nog voorbij Brand.