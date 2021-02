Wellens opgetogen over organisatie bij zijn team en wilde Soudal-oprichter cadeau doen: "Voelde vooral de motivatie"

Lotto Soudal had Tim Wellens vooraf al naar voren geschoven voor de man voor het klassement in de Ster van Bessèges. De inwoner van Monaco heeft de verwachtingen met brio ingelost. Op indrukwekkende wijze de derde rit gewonnen en ook in de tijdrit maakte Wellens een goede indruk.

"De basis voor mijn eindzege heb ik uiteraard gelegd in de derde etappe", zegt Wellens nadat hij de Ster van Bessèges op zijn palmares heeft geschreven. "Het was het wel aangenaam om deze slottijdrit aan te vatten met een voorsprong van meer dan veertig seconden. Ik had vandaag dan ook echt wel goede benen, dat voelde ik vanochtend al, maar vooral ook de motivatie."

HOGER WATTAGE

Daar was een speciale reden voor. "Je moet weten dat het vandaag de 81ste verjaardag is van Vic Swerts, de oprichter en eigenaar van Soudal. Ik wilde hem echt dit geschenk geven." Sportief moet het uiteraard ook nog lukken. "De tijdrit lag me wel. Ik heb een hoger wattage getrapt dan aanvankelijk gepland. Daardoor heb ik uiteindelijk de eindoverwinning binnen gehaald."

Ook met de parcourskennis zat het goed. "Vanzelfsprekend hielp het me ook wel dat ik de chrono al eens op voorhand verkend had. Vandaag zou over eindwinst beslist worden, dat wist ik al voor aanvang van de Ster van Bessèges. De ploeg heeft dan ook speciaal voor vandaag iemand laten afkomen. Alles was echt prima georganiseerd. Dat belooft voor de rest van het seizoen."